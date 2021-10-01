الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

وفاة أردني وزوجته إثر حادث سير في السعودية

التعليم العالي يعلن معدلات تخصص الطب في الجامعات

سلطة وادي الأردن تواصل صيانة المرافق المائية استعدادا للشتاء

بيان هام من وزارة التعليم العالي بشأن معدلات القبول

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 01-10-2021 06:14 م

رئيس وزراء اليونان: سحقنا شبكات تهريب المهاجرين

61571fd04c59b71bc4204b8d


الوكيل الإخباري - من جزيرة ساموس ووسط أطلال مخيم قديم للاجئين، قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إن سياسة حكومة بلاده بشأن الهجرة "سحقت" شبكات تهريب المهاجرين.

ميتسوتاكيس زار الجزيرة الواقعة شرقي بحر إيجة اليوم ليتفقد مخيم جديد لطالبي اللجوء أقيم بدلا من المنشأة القديمة البائسة على الجزيرة.

اضافة اعلان


وتفقد رئيس الوزراء المخيم القديم على أطراف بلدة فاثي أكبر بلدات الجزيرة، ووصفه بأنه كان قد تحول إلى "مصدر خزي للكرامة الإنسانية"، وقال وهو يقف وسط بقايا المخيم "سحقنا شبكات التهريب التي كانت تستغل الألم البشري وخيبة الأمل".


وأضاف أنه سيواصل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى سياسة هجرة مشتركة من شأنها توزيع مسؤولية المهاجرين بين الدول الأعضاء، وأشار إلى أن معدل دخول المهاجرين إلى اليونان تراجع بنحو 90 في المئة، مقارنة بعام 2019.


وبني المخيم القديم أساسا لإيواء نحو 600 شخص، ثم أصبح المخيم الأكثر اكتظاظا في اليونان، إذ كان يضم نحو 7 آلاف شخص، وتحول إلى مدينة عشوائية من الخيام والأكواخ المؤقتة التي ظهرت وسط بساتين الزيتون المحيطة بها.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

9202128183238508226574

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

الطب

التعليم العالي يعلن معدلات تخصص الطب في الجامعات

وزارة المياه

سلطة وادي الأردن تواصل صيانة المرافق المائية استعدادا للشتاء

وحدة القبول

بيان هام من وزارة التعليم العالي بشأن معدلات القبول

أخبار متعلقة
طرق-بيع-أراضي-زراعية

300 منحة للمزارعين لكل واحدة منها 5 فرص عمل

612ffc604236041a1d4670fe

الاتحاد الأوروبي: نريد مزيدا من الاستقلال الاستراتيجي