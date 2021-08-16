رابطة الكتاب تثمن دور مهرجان جرش باطلاق دورة الشاعر الراحل جريس سماوي



الوكيل الاخباري -

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ثمنت رابطة الكتاب الاردنيين الاهتمام الكبير والواضح بالمبدعين الاردنيين من قبل إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بإطلاق اسم عضو الرابطة الشاعر الراحل جريس سماوي على مجمل البرنامج الثقافي للمهرجان في دورته المقبلة.وقال رئيس الرابطة الشاعر اكرم الزعبي في بيان صادر عن الرابطة اليوم الاثنين، "لقد حرصت إدارة المهرجان واللجنة الثقافية على توسيع نطاق التشاركية مع رابطة الكتاب بحيث أقرت جائزة الشاعر الراحل جريس سماوي لافضل ديوان شعر صدر خلال عامي 2020 و2021 تكريما واستذكارا له وخصصت لهذه الجائزة مبلغ الفي دينار للفائز.