رابطة كتاب إربد تعلن عن جائزة إربد للإبداع الشبابي

الوكيل الاخباري- أعلنت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، اليوم الأحد، عن جائزة إربد للإبداع الشبابي (فئة الشعر الفصيح)، إذ سيجري استقبال جميع القصائد المشاركة اعتبارا من اليوم وحتى الخامس عشر من شهر شباط المقبل.

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وحسب بيان عن الرابطة، اليوم، تنص شروط الجائزة على أن يتقدم المترشح للمسابقة بقصيدة واحدة من نظمه، وأن لا تكون منشورة بمجموعة شعرية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن لا يقل عمر المشترك عن 18 عاما ولا يتجاوز 35 عاما، وأن يكون المتسابق من سكان محافظة إربد أو يدرس في احدى جامعاتها، وأن يرسل المتسابق ملفا عبر الإيميل يحتوي على نص القصيدة المشاركة وتعهد خطي بالالتزام بالشروط، إضافة إلى سيرته الذاتية وصورة عن الهوية الشخصية.



وأشار البيان إلى أنه سيجري استثناء أي قصيدة غير مستوفية لشروط المسابقة من المنافسة على الجائزة، وقرار لجنة التحكيم سيكون نهائيا، لافتا إلى أن النتائج ستعلن في احتفال خاص بيوم الشعر العالمي في 21 آذار المقبل.