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السبت، 25-09-2021 09:42 م

رابطة كتاب إربد تنظم أمسية شعرية

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الوكيل الاخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، في مركز إربد الثقافي مساء اليوم، أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء الأردنيين والعرب، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وخلال الأمسية الشعرية التي أدار فعالياتها القاص محمد الصمادي، قرأ الشعراء نصر أيوب، سمير قديسات، علي هصيص، حسام العفوري، نضال القاسم، عصام الأشقر، ومن تونس الشاعر منصف الوهبي، ومن مصر الشاعر أحمد الشهاوي، مجموعة من القصائد الوطنية والوجدانية التي تحدثت عن الحياة والموت.

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