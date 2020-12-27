رابط التقديم للحصول على الدعم النقدي الحكومي

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتطبيق برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة، موضحة أن فترة الاستفادة من هذا البرنامج تبدأ اعتباراً من كانون الأول 2020 وحتى أيار 2021.
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وبينت المؤسسة أن الجهات المستفيدة من البرنامج تشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا والتي سيتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة بأنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى (220) دينار شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف (1000) دينار من أجره الخاضع للاقتطاع ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد عن هذا السقف.

أما العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة سيخصص لهم (75%) من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج (50%) منها وبما لا يزيد عن (500) دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل الـ (50%) المتبقية على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن (220) دينار شهرياً، وفي حال قلّت نسبة الـ (75%) عن (220) دينار يتحمل البرنامج الفرق.

وأشارت المؤسسة إلى أنه للاستفادة من هذا البرنامج يجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر آذار من العام الحالي 2020 واستمر بالشمول بعد ذلك في المنشآت غير المصرح لها بالعمل. 

أما بالنسبة للمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان في شهر آذار أو أي شهر يليه وحتى شهر تشرين الأول من العام الحالي 2020.

وبيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج الدخول لحسابها على موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO ومن خدمات أوامر الدفاع اختيار برنامج استدامة وتقديم الطلب.

 




 

 


 

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