رابط الحصول على نتائج التوجيهي للدورة التكميلية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة التربية والتعليم إن نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية للعام الدراسي 2021 ستتاح في تمام الساعة العاشرة 10:00 من صباح يوم الخميس عبر الرابط (tawjihi.jo)، بإدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد للاستعلام عن النتيجة.



بدوره أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة لموقع الوكيل الاخباري انه على الاغلب ان يتم نشر نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "الامتحان التكميلي" الخميس قبل الموعد الذي اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم بساعة واحدة ، مستدركاً انه لن يتم اعلانها قبل هذا الوقت .



و اكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة لموقع الوكيل الاخباري ان الإعلان عن نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية للعام الدراسي 2021 يوم الخميس ، سيكون الكترونيا فقط ، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي.



وتاليا رابط النتائج حال صدورها من وزارة التربية والتعليم : انقر هنا

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