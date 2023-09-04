راتب كبير وحوافز مجزية وتأمين VIP.. شركة عالمية تعلن عن وظائف في الأردن

الوكيل الإخباري -

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أعلنت شركة عالمية عن حاجتها إلى موظفين متميزين في مجال المبيعات وإدارتها وذلك في ظل افتتاح فرع جديد لها في المملكة.وتتميز الوظائف بالتطور الوظيفي السريع ووجود نظام حوافز بالإضافة إلى صرف عمولات مجزية شهرية وسنوية ودخل كبير ومستمر، وتأمين صحي عالمي VIP.وعلى المتقدمين للوظيفة أن يقوموا بمتابعة العملاء وتطوير عملية البيع، وإنجاز معاملات البيع مع العملاء وتمثيل الشركة بشكل لائق، بالإضافة إلى اجتذاب عملاء راغبين في الحصول على منتجات الشركة.واشترطت الشركة ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 22 سنة، وأن يكون أردني الجنسية وأن يتميز بشخصية قيادية وقدرة على الاقناع وإدارة الحوار.على الراغبين بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي: