راديو هلا يطلق دورته البرامجية الجديدة







الوكيل الاخباري - أطلق راديو هلا دورته البرامجية الجديدة، وذلك من خلال برامج جديدة ومتنوعة تهدف إلى زيادة ساعات البث، مع الحفاظ على مرتكزات الهوية الأردنية، ليبقى المستمع على اطلاع كامل بما يدور حوله.



وتتضمن الدورة البرامجية الجديدة عودة الإعلامية رندة كرادشة ببرنامج جديد باسم "يا هلا"، من الساعة الـ11 إلى الساعة الـ1 مساءً، حيث يهتم برنامجها بمواضيع مجتمعية وأسرية، والقضايا اليومية، بالإضافة إلى عدد من الفقرات اليومية والفقرات الأسبوعية، مثل فقرة "ترند" التي تتحدث عن أهم المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتناول البرنامج عدداً من الأخبار المتنوعة.



ومن بين الدورة البرامجية الجديدة، لراديو هلا، برنامج "شارع الأردن" والذي يقدمه الزميل أحمد دعموس، من الساعة الـ8 إلى الساعة الـ9 مساءً من أيام الأحد والثلاثاء والخميس، حيث يتناول البرنامج الأحداث اليومية ويربطها بأسلوب يرتقي للأصالة الأردنية.



وأبقى راديو هلا على البرامج الصباحية المعتادة، كبرنامج "ريح بالك"، الذي يوصل فكرة الدين الإسلامي الوسطي، يقدمه الزميل الشيخ زيد المصري، من يوم الأحد إلى الخميس، من الساعة الـ7 إلى الساعة الـ8 صباحاً، وبرنامج "الوكيل" الذي يقدمه الزميل محمد الوكيل، وهو برنامج خدماتي، يعد الأكثر استماعا وجماهيرية في المملكة، يبث في الساعة الـ8 إلى الساعة الـ11، من يوم الأحد إلى الخميس.



ويبث الراديو البرنامج السياسي الساخر "مطب إذاعي"، مع الزميل أحمد سرور، يسلط فيه الضوء على أحداث، قرارات، تقارير، دراسات، وأبحاث، ويناقش أبرز المحاور والقضايا، بطريقة سياسية كوميدية، ويقترح البرنامج حلولاً وأفكاراً، ويركز على أصحاب الريادة والابتكار، يبث في الساعة الـ2:30 إلى الساعة الـ4 مساءً، من يوم الأحد إلى الخميس.



ويسلط برنامج "مروحين مع نسرين"، الذي يبثه راديو هلا، الضوء على أسلوب الحياة الإنساني، تقدمه الزميلة نسرين أبودية، ويتضمن فقرات للتسلية بأسلوب يضفي المرح على الهواء، ويعطي المعلومة الصحيحة من خلال المسابقات المنوعة، من الساعة الـ4 إلى الساعة الـ6 مساءً، من يوم الأحد إلى الخميس.



وتقدم الزميلة يارا جوبان برنامج "سبع فنون"، الذي يستعرض أبرز الأخبار على الساحة الفنية، ويتضمن استضافات لفنانين أردنيين وعرب، كما يتخلل البرنامج فقرة مواهب تفاعلية، تهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية المختلفة.



ويأتي التحديث الأخير لراديو هلا لتوثيق العلاقة مع المستمعين، وتقديم فقرات منوعة تمس اهتمامات الجميع، ليشكل رسالة راديو إعلام وطني ملتزم، ومحافظ على الهوية الأردنية.