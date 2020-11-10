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الثلاثاء، 10-11-2020 10:56 ص

راصد: إقبال في المحافظات على المشاركة في الانتخابات

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الوكيل الاخباري- قال منسق تحالف راصد لمراقبة الانتخابات عامر بني عامر الثلاثاء، إن الإقبال على العملية الإنتخابية في ساعات الصباح كان ضمن المعدلات الطبيعية، مبينا أن هنالك إقبال على عملية الاقتراع في المحافظات.

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واضاف بني عامر على ان معظم الملاحظات الواردة لراصد في الفترة الصباحية متكررة ولها علاقة في الربط الإلكتروني والدعاية الانتخابية وعدم الإلتزام في التباعد الاجتماعي.


"في المجمل يمكن القول ان الانطلاقة الصباحية للهيئة المستقلة وكوادرها إلى حدا ما مقبولة ضمن الظروف الحالية" وفق بني عامر.


وقال بني عامر إن اغلب الملاحظات الواردة لراصد كانت في الفترة الصباحية من المحافظات، موضحا أن عملية الانتخاب في العاصمة اكثر هدوء من المحافظات.


"تبدأ عملية الاقتراع بالازدياد بعد ظهر اليوم في العاصمة. " بحسب بني عامر.


وأضاف بني عامر ان المصابين بفيروس كورونا المستجد اسماؤهم موجودة في سجل الناخبين ولا تستطيع الهيئة المستقلة شطبهم من السجل وفق القانون.


"هناك مستويات للمصابين كورونا المستوى الأول المتواجدون في المستشفى هؤلاء لا يستطيعون التصويت لأنهم داخل المستشفى والمستوى الثاني هو المصاب والمحجور عليه في المنزل وهنا الإلتزام الأخلاقي يدفع به عدم الذهاب إلى مراكز الاقتراع" وفق بني عامر


وبين ان الإجراءات في مراكز الاقتراع تضمن حماية الاشخاص من الإصابة وفق الإجراءات الصحية المعمول بها.


 




 

 


 

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