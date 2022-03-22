راصد: الانتخابات الحالية هي الأعلى مشاركة عددياً خلال 20 عاماً

الوكيل الاخباري - قال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني - راصد لمراقبة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، عامر بني عامر، إن الانتخابات الحالية هي الأعلى في المشاركة بالانتخابات البلدية عدديا منذ نحو 20 عاماً، و حطّمت رقما غير متوقع في الإقبال على العملية الانتخابية وكل القراءات كانت تتحدث عن إحجام في العملية الانتخابية. اضافة اعلان





وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات من الكتلة الفاعلة والقادرة على الوصول إلى صناديق الاقتراع بلغت حدود 42%.



وأشار إلى أن 22 حزبا من أصل 55 حزبا لم يستطع تقديم مرشح واحد للانتخابات البلدية.