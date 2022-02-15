الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 03:12 م

راصد: برنامج تطوير السياسات المحلية يضع الشباب في موقع صنع القرار

يييييييييييييييي


الوكيل الاخباري - قال مدير مركز الحياة “راصد” الدكتور عامر بني عامر، إن برنامج تطوير السياسات المحلية الذي قام عليه شبان خلال الفترة الماضية، يهدف لوضع الشباب في موقع صنع القرار، وتطوير الادارة المحلية بالمحافظات.

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وأضاف بني عامر، خلال إطلاق برنامج تطوير السياسات المحلية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج وضع الشباب في صورة التحديات التي تواجه القطاع العام، بحيث يقدم الشباب كحلول للمشكلات التي تواجه الحكومة، وليست جزءاً من المشكلة.


وأشار إلى أن البرنامج تضمن تواصل الشباب مع 351 شخصاً من صناع القرار في الحكومة، من وزراء وأمناء عامين ومدراء مؤسسات رسمية.


وبين بني عامر، أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أكد على أهمية البرنامج في تطوير الادارة المحلية، وذلك خلال لقاءه بفريق راصد مؤخراً.


ولفت إلى أن الاهتمام الخاص من ولي العهد بهذا البرنامج، هو بمثابة رسالة للحكومات بالاهتمام بالشباب ودورهم في تنمية المجتمع وفي كافة القطاعات.

 

وأكد على أهمية شمول توصيات البرنامج، في عمل لجنة تطوير القطاع العام التي شكلها مجلس الوزراء مؤخراً.

 




 

 


 

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