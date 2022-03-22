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الثلاثاء، 22-03-2022 09:49 ص

راصد: 66 ملاحظة انتخابية حتى التاسعة والنصف صباحا

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الوكيل الإخباري - قال مدير تحالف راصد لمراقبة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، عامر بني عامر، إن فريق راصد يغطي 50% من مراكز الاقتراع في الأردن، وفي المعايير العالمية، إذا غطينا 25% من مراكز الاقتراع يمكن تعميم النتائج.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "عدد البلديات في الأردن 100، ولم نستطع أن نغطي كل هذه البلديات، لأن عدد غرف الاقتراع كبير جدا"، مشيرا إلى أن "التحالف رصد 66 ملاحظة انتخابية حتى الساعة التاسعة والنصف صباحا".


وتابع بني عامر "لغاية اللحظة، شارف عدد الناخبين على 148 ألف ناخب وناخبة، وإذا ما تمت مقارنة هذا الرقم بانتخابات عام 2017، فنحن نتحدث عن 127 ألف ناخب وناخبة في عام 2017 حتى الساعة 9:30 أي لدينا زيادة عن الانتخابات البلدية المحلية في 2017، بحوالي 21 ألف ناخب وناخبة في الافتتاح الصباحي، مما يدل على تفاعل صباحي جيد مع العملية الانتخابية".


"في المجمل العام، لدنيا عدة ملاحظات هي ضمن المستوى والمعدل المقبول بل وأقل قليلا"، وفق بني عامر، مشيرا إلى أن "جرى رصد خطاب كراهية في بعض المناطق وتحريض في مناطق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجرى متابعته".

 




 

 


 

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