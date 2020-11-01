ربابعة: لا وفيات بكورونا بين ممرضي الأردن

الوكيل الإخباري - قال نقيب الممرضين خالد ربابعة ان النقابة لم تسجل اي حالة وفاة بفيروس كورونا بين منتسبيها العاملين في القطاع الصحي، متمنيا أن لا يتم تسجيل اي حالة مستقبلا.



واضاف ربابعة في تصريحات صحفية، انه هناك العديد من حالات الاصابة بفايروس بين الكوادر التمريضية، ووصلت في الفترة الاخيرة الى نسب عالية، الامر الذي يؤكد على ضرورة تصنيف مهنة التمريض من المهن الخطرة.

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واشاد ربابعة بتجاوب وزير العمل رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي د. معن القطامين، ومدير ومجلس ادارة الضمان، مع المقترح الذي قدمه نقيب الممرضين خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الضمان باعتبار اصابات ووفيات كورونا للكوادر الصحية "اصابات عمل".



وطالب ربابعة بتوفير الحماية اللازمة للكوادر التمريضية، وان لا ننتظر وقوع الاسوأ حتى يتم اتخاذ الاجراءات الواجب اتخاذها اداريا ولوجستيا لوضع حد لانتشار الفايروس بين الجيش الابيض الذي يقف في الصف الاول في مواجهة الفايروس.



واكد على ضرورة اتخاذ قرارات تمنع الكوادر العاملة مع مصابي الكورونا من الاختلاط بباقي المرضى في الاقسام الاخرى، ومن ناحية اخرى توفير ادوات الحماية الشخصية وبكميات كافية.



وقدم ربابعة التعازي للوسط الطبي واسر الاطباء "شهداء الواجب" الذين انتقلوا الى رحمته تعالى مؤخرا متأثرين بإصابتهم بفايروس كورونا.



