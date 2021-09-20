الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

تنويه هام من ادارة السير

12 ألفا و313 إصابة كورونا نشطة في الأردن

هبوط أسعار النفط عالميا

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الاثنين - أسماء

صرف 35 مليون دينار كرديات ضريبية لـ 37 ألف شخص منذ بداية العام الحالي

بعد مناشدة مؤثرة عبر برنامج الوكيل .. التربية تتعهد بالمتابعة - فيديو

ربحي علان نقيبا للصاغة

ترخيص المركبات : تعميم الترخيص في الزرقاء ومأدبا خلال يومين

مواطنة تبكي الأردنيين إثر رسالة مؤثرة عبر برنامج الوكيل - فيديو

تدهور مركبة شحن داخل نفق الملتقى في عمان - فيديو

الإثنين، 20-09-2021 08:42 ص

ربحي علان نقيبا للصاغة

ذهب


الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة الادارية الجديدة للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان نقيبا لدورتها التي تمتد حتى عام 2025.

اضافة اعلان


واختارت كذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته عقب فوزها بنتائج الانتخابات التي جرت مساء أمس بمقر غرفة تجارة الأردن، سليم ديب أمينا للسر، وذياب الشوابكة أمينا للصندوق، ووائل غانم، ويوسف زغلول، وعبدالرحمن النابلسي، واحمد السرطاوي، وعامر كريشان اعضاء.


وفاز بعضوية المجلس بالتزكية عن فرع النقابة بمدينة اربد، ناصر ملكاوي وناصر الحواري وعادل فياض، فيما فاز عن فرع الزرقاء خالد القطب واكرم ابو شهاب.
وتضم الهيئة الإدارية للنقابة التي تأسست عام 1972، ثلاثة عشر عضوا، منهم خمسة أعضاء يمثلون فرعي النقابة في اربد والزرقاء.


وكانت الهيئة العامة للنقابة، قد عقدت اجتماعها السنوي برئاسة نقيبها السابق اسامة امسيح، وصادقت خلاله على التقريرين المالي والاداري لأعمال المجلس لعامي 2019 و2020، بالإضافة لإجراء الانتخابات التي شارك فيها 383 من أصل 568 منتسبا.


يذكر أن عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة يبلغ 900 محل.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
سير لوغو

تنويه هام من ادارة السير

main_image614823433f742

12 ألفا و313 إصابة كورونا نشطة في الأردن

الوكيل لقاح

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الاثنين - أسماء

820219135023521690742

ترخيص المركبات : تعميم الترخيص في الزرقاء ومأدبا خلال يومين

920211918250618885877

الأردن يسمح بدخول الطلبة العراقيين بمركباتهم

920211401414808250447

عجلون : اللوزي يشيد بأداء كوادر البلدية خلال حملة بسواعدنا