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السبت، 14-11-2020 07:49 م

رجال الأعمال تثمن التوجيهات الملكية بتطبيق القانون على الجميع

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الوكيل الاخباري -ثمنت جمعية رجال العمال الأردنيين توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني السامية وتأكيده على سيادة القانون وإنفاذ أحكامه على الجميع من دون محاباة أو تمييز.
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وأوضح رئيس الجمعية حمدي الطباع في بيان مساء اليوم باسم رجال الأعمال، ان ما حدث من ممارسات البعض بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب الجديد، لا يمثل عادات وتقاليد المجتمع، واصفا ذلك بالاحداث المؤسفة.

وأكد دعم الجمعية لجهود الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة الباسلة في تطبيق أوامر الدفاع والقانون بحزم وشدة حفاظاً على صحة المواطنين ومصالحهم وسيرة عجلة التنمية والبناء، ورفعة الاقتصاد الوطني.

واشار إلى أن مجتمع الأعمال الأردني يرفض ويستنكر تلك الاساءات الفردية لصورة الأردن المشرقة، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد لفرض هيبة الدولة بالشكل الذي يحمي الجميع.

وبين أن ما يعانيه القطاع الخاص الأردني من فرض حظر لمدد طويلة وانعكاسته على الاقتصاد الوطني هو لحماية المواطنين، لا أن نجني ثمارها مزيداً من الانعكاسات السلبية للوضع الوبائي في المملكة.

وطالب بتطبيق القانون على كل من تجاوز القانون مشدداً أن تلك التصرفات لا يمكن ان تمثل من انتخبهم والتي لم نعتد عليها ابداً.

وبين أن الأردن كان ولا يزال وسيبقى دولة قانون ومؤسسات بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، وان رسالة جلالة الملك وتوجيهاته السامية واضحة وصريحة بضرورة الحفاظ على سيادة القانون، وإنفاذ أحكامه على الجميع دون محاباة او تمييز، وان لا استثناء لأحد تجاوز القانون.

 




 

 


 

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