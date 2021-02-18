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الخميس، 18-02-2021 11:34 ص

عندما نتحدّث عن جنود "أبو الحسين"

رجال الأمن .. يصافحون المطر بانتمائهم

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رجال من الأمن العام


الوكيل الإخباري - تجدهم في الميدان لا يأبهون لبرد قارس ، أو ثلج متراكم ، لا يأبهون لما يعانونه من حرارة متدنية ، يتلحفون الوطنية ، ليستدفئون بعملهم وإخلاصهم .

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رجال الأمن العام ، كل في مكانه ، ورجال السير ، تنظر إليهم في ظلّ الأجواء الباردة ، فإذا هم يُقبلّون تفانيهم، لخدمة الوطن والمواطن .

 

في كلّ أرجاء الوطن ، تجد رجل الأمن لا ينحنون لتعبهم وكللهم ، يسابقون الفخر ، يعانقون المهنية ، يساعدون الأطفال والنساء وكبار السن ، يواجهون البرد والمطر بولائهم وانتمائهم .

 

جنود "أبو الحسين" ، المشاهد والمواقف تتحدّث عنهم ، وللصور كلمتها .

 

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