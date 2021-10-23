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السبت، 23-10-2021 11:32 م

رحال رئيسا لجمعية المحاسبين القانونيين

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الوكيل الاخباري - فاز رئيس الكتلة المهنية الموحدة حسام رحال بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين التي جرت اليوم السبت في مقر نقابة المقاولين على منافسه رئيس كتلة ائتلاف العمل المؤسسي علي سمارة.

وعقدت الهيئة اجتماعها السنوي، بعد تأجيله لمدة عام بسبب تداعيات الجائحة، حيث تمت المصادقة على التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية والموازنة التقديرية، كما تم انتخاب عارف حسن كمدقق لحسابات الجمعية، والتحضير لإجراء انتخابات الهيئة الادارية.

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