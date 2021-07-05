رحيل أقدم مصور في العقبة

الوكيل الإخباري - انتقل إلى جوار ربه قبل عدة أيام أقدم مصور في مدينة العقبة، عن عمر ناهز الـ 86 عاماً.

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ويعرف وليد عيسى الخليلي كل من يقطن في العقبة، ومعظم زائريها.

عمل الخليلي قبل إقامته في العقبة فنيا في مؤسسة الإذاعة التلفزيون ، وامتهن التصوير بالكاميرا الفورية القديمة التي كان يجوب بها شوارع المدينة واسواقها وشواطئها، باحثا عن لقطة تعبر عن جمال الحياة، وثغر الأردن الباسم، ومسجلا للكثيرين بعض أجمل ذكرياتهم، وظل كذلك حتى أقعده مرض عضال منذ عدة سنوات وجعله رهين كرسية المتحرك، حتى توفي قبل أيام بصمت.