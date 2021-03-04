الوكيل الإخباري – خاص - تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليق وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة ، حيث جاء فيه " إحنا بلجنة الأوبئة ما شفناها " أمس الأربعاء .



وبيّن النشطاء في تعليقاتهم رداً على الخرابشة حسب رصد "الوكيل الإخباري" ، تهكما ، أنهم " لم يروها ولم يسمعوا بها".



وتمنوا أن يتم نشر الدراسة التي تحدثت عنها وزارة الصحة مع جامعة اكسفورد ، حول فائدة حظر يوم الجمعة ، للاطلاع عليها والعلم بها.



وكان قد ردّ رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ ،الدكتور سعد الخرابشة على تغريدة أحد المواطنين عبر تويتر يتساءل فيها عن الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة اكسفورد ومنظمة الصحة العالمية حول فائدة حظر الجمعة" إحنا بلجنة الأوبئة ما شفناها "، الأمر الذي أشعل "تويتر".

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ولا احنا كمان — Hilda Ajeilat 🇯🇴هيلدا عجيلات (@HILDAAJELAT1) March 3, 2021

أصلاً لو شفناها دكتور، بعد تقرير Scopus عن البحث العلمي بالأردن ما عاد حدا يصدق حتى لو شاف.. — راية (@Raiah___) March 3, 2021

دكتور سؤال قوي جدا بحاول ادور ع اجابه مش ملاقيه ... طيب اوكسفورد عملت دراسه عنا وخايفه علينا وما عامله دراسه الهم وخايف ع مودطنينهم ،، يعني افهم دكتور من حكي وزير الصحه انه لوله اوكسفور كان نحنا متنا والموته ااي عندهم بشوارع شو صار فيهم — Ahmad Yaseen (@AhmadYassen51) March 3, 2021

بتمنى دكتور سعد يتم نشر الدراسه للجميع في حال توفرها لكم — - (@hlbs_511) March 3, 2021



