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الخميس، 04-03-2021 04:00 م

ردا على الخرابشة .. نشطاء تويتر "ولا إحنا شفناها"

سعد-الخرابشة
وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة


الوكيل الإخباري – خاص - تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليق وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة ، حيث جاء فيه " إحنا بلجنة الأوبئة ما شفناها " أمس الأربعاء .

وبيّن النشطاء في تعليقاتهم رداً على الخرابشة حسب رصد "الوكيل الإخباري" ، تهكما ، أنهم " لم يروها ولم يسمعوا بها".

وتمنوا أن يتم نشر الدراسة التي تحدثت عنها وزارة الصحة مع جامعة اكسفورد ، حول فائدة حظر يوم الجمعة ، للاطلاع عليها والعلم بها.

وكان قد ردّ رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ ،الدكتور سعد الخرابشة على تغريدة أحد المواطنين عبر تويتر يتساءل فيها عن الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة اكسفورد ومنظمة الصحة العالمية حول فائدة حظر الجمعة" إحنا بلجنة الأوبئة ما شفناها "، الأمر الذي أشعل "تويتر".

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