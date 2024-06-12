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الأربعاء، 12-06-2024 02:39 م

ردم 20 بئرا مخالفة وضبط خطوط كبيرة لسحب مياه قرب سد الكفرين

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الوكيل الاخباري - نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه صباح اليوم الأربعاء، حملة أمنية موسعة لضبط وردم آبار مخالفة وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة سد الكفرين /الشونة الجنوبية بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة مرتبات وأجهزة مديرية الامن العام.

وتم ضبط وردم 20 بئرا مخالفة محفورة في أراضي تعود للدولة معتدى عليها بطريقة غير قانونية تقوم بسحب عشرات آلاف الامتار المكعبة يوميا من المياه لتزويد مزارع مخالفة بواسطة تمديد خطوط ناقلة لتزويدها بكميات مسروقة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة انه وبناء على المعلومات المتوفرة استكملت الحملة جهودها حتى الانتهاء من ردم 20 بئرا وازالة جميع الاعتداءات المخالفة التي تزود مزارع من خلال تمديد خطوط رئيسية بأقطار كبيرة ولمسافات طويلة وتمديدها الى عدد من البرك الكبيرة في المنطقة.

واستكملت الكوادر الفنية في مديرية المشاغل المركزية ومديرية الاحواض المائية عملية ردم الابار المخالفة وإزالة كافة البنية التحتية التي تمتد على مسافات ومواقع عديدة وكذلك الخطوط الممتدة لمسافات طويلة وفصل خطوط المياه المخالفة حيث سيتم اعداد الضبوطات الخاصة بالحملة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.

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