الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على عقوبة السائق المتسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له

فلسطين .. إعلان نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

مجلس النواب يتجه لإقرار البيانات الشخصية كما جاء من الأعيان

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

الثلاثاء، 29-08-2023 01:04 م

ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

WhatsApp Image 2023-08-29 at 12.56.59 PM


الوكيل الإخباري - ردمت وزارة المياه والري 5 آبار مخالفة بمنطقة الرامة في الشونة الجنوبية وتقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة صهاريج مخالفة.

اضافة اعلان


وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة ضمن الحملة الأمنية التي انطلقت يومي الأحد والاثنين الماضيين على مناطق الرامة في الشونة الجنوبية لردم آبار مخالفة تم ردم (5) آبار مخالفة جديدة من قبل كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية/ سلطة المياه في الرامة لتزويد مزارع وبيع صهاريج مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص. 

 

وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

التربية : التوجيهي الجديد سيطبق على هؤلاء الطلبة بهذه الشروط

cc490816-33fb-4836-987f-b99df1bd5c09

الاعتداء على ممرض في مستشفى الامير حمزة - صورة

0L5A8959

هام من الضمان لكافة المعلمات بقطاع التعليم الخاص في الأردن - فيديو

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

ضبط سائق مركبة شحن يدخن الارجيلة أثناء المسير على طريق اربد - عمان - صور

820232983711515106081

ارتفاع عدد وفيات حادث اربد المروع إلى 5

127638

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

أخبار متعلقة
طرق-سحب-المياه-الجوفية

مقترح حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن وفق شرائح خاصة

بئر

سلطة المياه: 15 تشرين الأول القادم آخر مهلة للنظر بطلبات حفر الآبار

WhatsApp Image 2023-08-17 at 8.40.07 PM

دورات تدريبية حول التدقيق المائي لمدينة الحسن الرياضية

WhatsApp Image 2023-08-13 at 3.25.43 PM

المياه تستكمل برنامج الحملة الوطنية لنشر الوعي المائي والاحتساب المائي

WhatsApp Image 2023-08-08 at 1.08.12 PM

المياه والأوقاف تعقدان دورة سباكة للمؤذنين

1691327208767

"المياه" تشارك بعقد دورة عن مهارات الاتصال وإدارة الاجتماعات