ردم 5 آبار جديدة مخالفة في الرامة

الوكيل الإخباري - ردمت وزارة المياه والري 5 آبار مخالفة بمنطقة الرامة في الشونة الجنوبية وتقوم بسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة صهاريج مخالفة.

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وبالتفاصيل بينت الوزارة أنه وبناءً على المعلومات المتوفرة ضمن الحملة الأمنية التي انطلقت يومي الأحد والاثنين الماضيين على مناطق الرامة في الشونة الجنوبية لردم آبار مخالفة تم ردم (5) آبار مخالفة جديدة من قبل كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية/ سلطة المياه في الرامة لتزويد مزارع وبيع صهاريج مخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الأوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص.

وثمنت سلطة المياه جهود المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات مؤكدة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة.