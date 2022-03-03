الخميس 03-03-2022
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الخميس، 03-03-2022 11:23 ص

رد الطعن بانتخابات نقابة الصحفيين

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الوكيل الإخباري - قررت المحكمة الإدارية رد دعوى الطعن بانتخابات نقابة الصحفيين مؤكدة سلامة الإجراءات.اضافة اعلان


وقالت المحكمة في قرارها إنه تم رد دعوى المستدعي موضوعا كونه لم يقدم الدليل بعدم قانونية الإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات او الإجراءات المصاحبة أو اللاحقة بعملية الانتخاب.

كما أكدت المحكمة سلامة الوضع القانوني لتولي نائب النقيب الزميل ينال البرماوي مهام النقيب خلال تلك الفترة (قائم بأعمال النقيب) وأن الدفع في غير محله وبالتالي سلامة الوضع القانوني للنقابة خلال تلك الفترة بما في ذلك الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية.

 




 

 


 

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