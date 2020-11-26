رد وزير اردني على مواطن انتقده عبر الفيسبوك يشعل مواقع التواصل - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان على احد المواطنين عبر الفيسبوك ، مبدين اعجابهم في سعة صدر الوزير ومتابعته لشكاوى المواطنين .



وكان احد المواطنين قال للوزير في تعليق : " فعلا رجل ميدان للاسبوع الثاني لا يوجد ضخ مياه في عمان ، مبدع" .



ورد الوزير في اول تعليق " كما تعلم اخي الكريم تم الاعلان بالصحافة عن ضرورة توقف مياه الديسي قبل اسبوع ثم عاد الضخ قبل ايام وبالتالي سيتم ايصال المياه الى مناطق عمان بشكل طبيعي كما هو معتاد وحسب الادوار المبرمجة ، الان سيدي تم ايصال المياه الى منطقتكم وارجو اعلامي على الخاص وساتابع ذلك شخصيا " .



وفي تعليق اخر قال الوزير : " اخي صلاح سيتم خلال ساعات التواصل معك من قبل الطاقم المختص والوقوف على اسباب المشكلة ، حقك سيدي تعترض وتوجه انتقادك بكل حرية والمقصر عليه ان يفهم المشكلة ويقدم الحلول ، لست ملزما بشراء تنك مياه ، احترامي " .

اضافة اعلان











