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الإثنين، 27-05-2024 01:44 م

رسائل توعوية للمحافظة على المياه في نهائيات الدوري الأردني للمحترفين

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الوكيل الإخباري - شاركت وزارة المياه والري ممثلة بمديرية إدارة الطلب على المياه، مع الاتحاد الأردني لكرة القدم ومشروع المحافظة على المياه، برسائل توعوية تبرز أهمية المحافظة على المياه في نهائي الدوري الأردني للمحترفين.

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وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، يعد هذا التعاون الأول من نوعه مع الاتحاد الأردني وذلك احتفالا بعيد الاستقلال الـ 78، خلال مباراتي كرة القدم النهائيتين للدوري الأردني، والتي بدأت فعالياتها بهتافات حماسية وعرض عدة رسائل حول المحافظة على المياه على الشاشات الرئيسية في كلا الملعبين، ما لقي تفاعلاً وتشجيعاً من أكثر من 10,000 من الحاضرين.


وأضاف البيان يعتبر هذا التعاون بداية جهد منسق لإدماج الوعي بالحفاظ على المياه في الفعاليات الشعبية والرياضية، حيث جسدت هذه الرسائل الهوية الإبداعية "مياه لخير يدوم"، التي تم تطويرها وإطلاقها من قبل وزارة المياه والري تحت مظلة الخطة الوطنية للمحافظة على المياه، لدعم وتوحيد جميع مبادرات التوعية حول المياه، كما تم أيضًا توزيع شعار "مياه لخير يدوم" على عدد من الحاضرين في كلا المباراتين، ما سيدعم إطلاق ونشر هذه الهوية الإبداعية الوطنية.


وتهدف وزارة المياه والري من خلال إشراك مشجعي الرياضة، إلى الاستفادة من تأثير كرة القدم حيث تهدف هذه الشراكة إلى رفع الوعي وتشجيع ممارسات توفير المياه بين جمهور واسع، وبالتالي المساهمة في الجهود الوطنية للمحافظة على المياه.

 




 

 


 

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