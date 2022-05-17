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الثلاثاء، 17-05-2022 10:38 ص

رسائل نصية بفواتير الكهرباء المدعومة على هواتف المشمولين

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الوكيل الإخباري - بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإرسال رسائل نصية على هواتف المشتركين الذين سجلوا على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة، توضح فيها صدور الفاتورة المدعومة لشهر نيسان.

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وتتضمن الرسالة الإشارة إلى أنه تم اصدار الفاتورة لشهر نيسان للإشتراك المدعوم، مع رابط بصورة الفاتورة .


وسبق أن أكدت الهيئة أن إصدار الفواتير الكهربائية المدعومة سوف يبدأ إصدارها اعتباراً من 15 أيار الحالي. 

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