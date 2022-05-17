رسائل نصية بفواتير الكهرباء المدعومة على هواتف المشمولين

الوكيل الإخباري - بدأت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإرسال رسائل نصية على هواتف المشتركين الذين سجلوا على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة، توضح فيها صدور الفاتورة المدعومة لشهر نيسان.

اضافة اعلان



وتتضمن الرسالة الإشارة إلى أنه تم اصدار الفاتورة لشهر نيسان للإشتراك المدعوم، مع رابط بصورة الفاتورة .



وسبق أن أكدت الهيئة أن إصدار الفواتير الكهربائية المدعومة سوف يبدأ إصدارها اعتباراً من 15 أيار الحالي.