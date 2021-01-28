رسالة أمنية تحذيرية للأردنيين

الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير المركزية سائقي المركبات من عدم الالتزام بالسرعة المقررة خلال الظروف الجوية الحالية وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، عدا عن عدم استخدام الإضاءة الخافتة وعدم استخدام الرباعي في حال تشكل الضباب.



وشدّدت في تصريحات صحافية ، الخميس، وفق رصد "الوكيل الإخباري" على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وترك مسافة أمان بين المركبات والابتعاد عن التتابع القريب لتجنب حوادث السير.

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