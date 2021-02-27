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السبت، 27-02-2021 10:05 ص

حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

رسالة أمنية للأردنيين بسبب كورونا

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مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أرسلت مديرية الأمن العام، إشعارا للأردنيين ، صباح اليوم السبت ، مفادها : 

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أخي المواطن : 

يرجى التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة ،والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي .

 

ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وانطلاقا للعمل بأوامر الدفاع التي أطلقتها الحكومة، نتيجة للوضع الوبائي الراهن.

 

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