رسالة أمنية للأردنيين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أرسلت مديرية الأمن العام، إشعارا للأردنيين ، صباح اليوم السبت ، مفادها :

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أخي المواطن :

يرجى التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة ،والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي .

ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، في ظلّ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وانطلاقا للعمل بأوامر الدفاع التي أطلقتها الحكومة، نتيجة للوضع الوبائي الراهن.

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