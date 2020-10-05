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الإثنين، 05-10-2020 09:40 ص

رسالة أمنية للأردنيين

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الوكيل الإخباري- أشاد مندوب إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام بالتزام السائقين بقواعد المرور على كافة الطرق الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وأوضح أن هذا الالتزام ظهر من خلال عدم تسجيل أي مخالفات خطرة تتعلق بالسرعات العالية خلال اليوم الماضي، مؤكداً أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه مديرية الأمن العام وتبذل من أجله الجهود الرقابية والتوعوية.

وأكد مندوب الدوريات الخارجية على الدور الأساسي والكبير للمواطن في الحد من الممارسات الخاطئة والمخالفات الخطرة التي تهدد الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أهمية الرسائل التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام على مدار الساعة وتصب في هذا الاتجاه.  

من جانبه بين مندوب إدارة السير أنها  تعاملت مع ، منها 301 حادث في العاصمة عمان نتج عنها 23  إصابة ووفاة واحدة و88 حادثا في المحافظات نتج عنها عدة إصابات ووفاة. 

وقال مندوب إدارة السير إن مرتبات إدارة السير ومن خلال انتشارها الواسع في محافظات المملكة كافة تعاملت مع  848  بلاغا، واستجابت لها بحرفية واقتدار للحفاظ على انسيابية المرور وتأمين سلامة المواطنين. 

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام مستمرة في حملتها المرورية "الطريق الآمن" والتي أطلقتها مؤخراً بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بقواعد وأولويات المرور، ومحاربة الممارسات الخاطئة والقيادة المتهورة، والمخالفات الخطرة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق في كافة أنحاء المملكة.

 




 

 


 

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