رسالة أمنية للأردنيين

الوكيل الإخباري- تابعت مديرية الأمن العام بكافة وحداتها وتشكيلاتها انتشارها منذ دخول الحظر الشامل حيز التنفيذ، وعملت القوة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة-الجيش العربي، لإنفاذ القرار الحكومي الصادر للحد من انتشار الوباء وحفاظاً على الصحة العامة.

اضافة اعلان



كما حرصت مديرية الأمن العام على توفير كافة الإمكانيات لكوادر الدفاع المدني التي واصلت تلبية حاجات المواطنين المعلقة بالإسعاف والإنقاذ.



وأكدت مديرية الأمن العام على مستوى التعاون الكبير والملموس من قبل المواطنين الذين أبدوا مستوى عال من الالتزام، معربة عن شكرها لكافة المواطنين الذين أبدوا حرصا ووعياً عالياً.



وبينت المديرية أن رقم الطوارئ الموحد (911) وجد لمساعدة محتاجي الخدمة الأمنية والإنسانية، وفق أفضل السبل وأمثلها، مهيبة بالجميع على اقتصار استخدامه فقط للحالات الضرورية الطارئة لتجنب إعاقة العمل وتأخير تقديم الخدمة الأمنية أو الإسعافية لمحتاجيها



