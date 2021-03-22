رسالة إلى الأردنيين من أجل صيف آمن

الوكيل الإخباري - في ظلّ الارتفاع الملموس في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، بات من الضروري الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، في سبيل التخلّص من الوباء .
واليوم تُسجّل المملكة حصيلة قياسية منذ بدء الجائحة ، في عدد الوفيات ، حيث وصل إلى (109) وفيات ، الأمر الذي أدى إلى استياء شعبي ، على وقع ارتفاع حاد بأعداد الإصابات والتي وصلت إلى(9269) إصابة يومية .
الرسالة الهامة إلى كلّ المواطنين ، أن الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي ، بحاجة ماسّة إلى تكاتف الجهود من اجل صيف آمن ، بعيدا عن الإجراءات الصارمة ، والجائحة "الصعبة" ، وفقدان عزيز - لا قدر الله -، والإغلاقات التي تشهدها قطاعات عديدة .
عام ، والوباء ما زال يُسيطر على العالم ، إلا أن ما يكبح جماحه هو العمل بأوامر الدفاع ، التي من شأنها حسر كورونا ، وسط الدعاء إلى الله - عزّوجل - أن يزيح الغمّة بإذنه تعالى .
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