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الإثنين، 22-03-2021 07:45 م

بسبب جائحة كورونا

رسالة إلى الأردنيين من أجل صيف آمن

تر
منظر عام للعاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - في ظلّ الارتفاع الملموس في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، بات من الضروري الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، في سبيل التخلّص من الوباء .

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واليوم تُسجّل المملكة حصيلة قياسية منذ بدء الجائحة ، في عدد الوفيات ، حيث وصل إلى (109) وفيات ، الأمر الذي أدى إلى استياء شعبي ، على وقع ارتفاع حاد بأعداد الإصابات والتي وصلت إلى(9269) إصابة يومية .

 

الرسالة الهامة إلى كلّ المواطنين ، أن الوصول إلى تسطيح المنحنى الوبائي ، بحاجة ماسّة إلى تكاتف الجهود من اجل صيف آمن ، بعيدا عن الإجراءات الصارمة ، والجائحة "الصعبة" ، وفقدان عزيز - لا قدر الله -، والإغلاقات التي تشهدها قطاعات عديدة .

 

عام ، والوباء ما زال يُسيطر على العالم ، إلا أن ما يكبح جماحه هو العمل بأوامر الدفاع ، التي من شأنها حسر كورونا ، وسط الدعاء إلى الله - عزّوجل - أن يزيح الغمّة بإذنه تعالى .

 

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