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الإثنين، 03-10-2022 04:53 م

رسالة معلمة لسيدة اردنية تلهب مواقع التواصل - صورة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة معلمة لسيدة اردنية عبر ورقة واجب ابنها .

المعلمة كتبت في الرسالة : يا حضرة الام الكريمة انت وين معقولة الواجب يكتب بهذه الطريقة ركزي على ابنك شوية " . 

فيما تباينت اراء المعلقين على الرسالة بين موافق على اسلوب المعلمة الذي يدل على غيرتها على مصلحة الطالب ، ورفض هذا الاسلوب الذي اعتبره البعض غير مقبول بأن يكتب في هذا الشكل على ورقة واجب الطالب .

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