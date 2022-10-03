رسالة معلمة لسيدة اردنية تلهب مواقع التواصل - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة معلمة لسيدة اردنية عبر ورقة واجب ابنها .



المعلمة كتبت في الرسالة : يا حضرة الام الكريمة انت وين معقولة الواجب يكتب بهذه الطريقة ركزي على ابنك شوية " .



فيما تباينت اراء المعلقين على الرسالة بين موافق على اسلوب المعلمة الذي يدل على غيرتها على مصلحة الطالب ، ورفض هذا الاسلوب الذي اعتبره البعض غير مقبول بأن يكتب في هذا الشكل على ورقة واجب الطالب .

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