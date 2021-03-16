رسالة ملكية من أجل الانتصار على الوباء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رسالة هامة واضحة للأردنيين من قبل مسؤولين حكوميين ، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن بسبب كورونا ، حيث التلويح بالعودة إلى الإجراءات الصارمة ، في حال تفاقم الأمر .

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الحكومة ما زالت تراقب المنحنى الوبائي ، على وقع القفزات المتتالية لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، أمام تخوّف شعبي من استمرار تفشّي الوباء بوتيرة عالية ، وسط نسبة إشغال الأسرّة التي وصلت إلى 100% في غالبية المستشفيات الحكومية والخاصة ، بحسب تصريحات مسؤولين .

رسالة ملكية

ويوم أمس الإثنين ، قال جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مشدّدا على أنه ليس مقبولا أبدا أن نخسر أي مواطن نتيجة الإهمال.



كما شدد جلالته، على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا، على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

الملك في هذا المقام ، أوصل رسالته إلى كلّ مسؤول ، بأهمية العمل في الميدان خاصة في المرحلة الراهنة ، والوقوف على احتياجات الأردنيين ، خدمة لهم ، من منطلق المسؤولية .

وزاد جلالته في معرض حديثه" أننا سنتجاوز، بعون الله، الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب العمل بروح الفريق الواحد".

وما زال التشديد على الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي ، لها نصيب الأسد ، في التصريحات الحكومية ، من أجل حسر الوباء ، والعودة إلى الحياة تدريجيا ، بعيدا عن القرارات القاسية ، وعن فقدان عزيز بسبب الفيروس.

ومن الجدير ذكره ، أن رسالة الملك ، عندما وقف غاضبا كانت ذات مضمون واضح ، خلال زيارة إلى مستشفى السلط الحكومي ، السبت الماضي ، إثر وفيات لمصابي فيروس كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين.

من أجل الانتصار على الوباء ، لا بدّ من الاستجابة لكافة مضامين الرسائل التي من شأنها دحر "العدو غير المرئي".

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