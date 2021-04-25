الأحد 25-04-2021
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الأحد، 25-04-2021 02:31 ص

رسالة من الدكتور سعد الخرابشة بعد استقالته

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الوكيل الاخباري - نشر الدكتور سعد الخرابشة رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي سابقا رسالة جاء فيها " الزميلات والزملاء أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الأردنية وأعضاء لجنة تقييم الوضع الوبائي كم كنت سعيداً وفخوراً بالعمل معكم طيلة الأشهر الستة الماضية وفقنا الله جميعاً لما فيه خير هذا الوطن العزيز وأهله الطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته " . 

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