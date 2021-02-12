رسالة من الصحة إلى مدارس التعليم الوجاهي

الوكيل الإخباري- وجهت وزارة الصحة بسبب كورونا،رسالة لادارات المدارس، ووصفتها بأنها أساس الالتزام ومصدر وعي الطلبة.



وقالت الوزارة عبر صفحتها على"الفيسبوك"، الجمعة، إن التزام ادارة المدرسة وحرصها هي مفتاح النجاح لعملية تعليم وجاهي آمنة.

ودعت ادارات المدارس لتوفير الماء والصابون بكميات كافية، وتوفير المعقمات في الممرات والمرافق الصحية، وتهوية الغرف الصفية وغرف المعلمين بشكل دوري، وتنظيف الغرف الصفية وتطهير الأسطح بشكل دوري، والتخلص من النفايات بشكل آمن.

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