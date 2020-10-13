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الثلاثاء، 13-10-2020 09:52 ص

رسالة من الملك إلى السيسي

السيسى-يستقبل-ملك-الأردن


الوكيل الإخباري - يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، القاهرة ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاملاً رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وسيعقد الصفدي مع نظيريه المصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين، اجتماعا، في مبنى وزارة الخارجية المصرية، في إطار آلية التنسيق الثلاثي، للبناء على مخرجات قمة القادة التي عُقدت في عمان في 25 آب/أغسطس الماضي، وبحث مشاريع العمل المشتركة المستهدفة ترجمة رؤى القادة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة.

وسيبحث الاجتماع، كذلك، سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء المستجدات والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم القضايا العربية.

 




 

 


 

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