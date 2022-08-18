الخميس 18-08-2022
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الخميس، 18-08-2022 09:16 ص

رسالة من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لطلبة التوجيهي الناجحين

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني، الخميس، الطلبة الناجحين بالثانوية العامة للإقبال على التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل وتخصصات مهن المستقبل التي تفتح المجال للدخول مباشرة إلى سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

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وقال العجلوني، في رسالة وجهها إلى الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، إن المستقبل في دول العالم كافة هو للتخصصات التقنية وتخصصات مهن المستقبل، بعد أن أشبعت التخصصات التقليدية وعدم توافر فرص العمل لخريجي العديد من التخصصات التقليدية.


ودعا الطلبة وأولياء أمورهم للاطلاع على الدراسات التي أعلنت مؤخرا وقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس التعليم العالي قبل اختيار التخصص الذي يرغب الطالب بدراسته للاستئناس بها عند ملئ نموذج القبول الموحد، داعيا الطلبة للالتحاق بالتخصصات التقنية في الكليات الوطنية وهو ما يحقق الرؤى الملكية و الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويحقق طموح طلبتنا في الحصول على فرصة عمل أو إنشاء المشروع الخاص بالطالب بعد التخرج.


وأضاف أن جامعة البلقاء التطبيقية وجهت إمكانياتها كافة نحو تطوير التعليم التقني والتطبيقي ونقل نماذج عالمية ناجحة في التعليم التقني وتوطين عدد من البرامج التي تخدم قطاع مهن المستقبل على المستوى الوطني والمستوى العالمي وبما يسهم بتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.


وأشار إلى أن الخطط الدراسية على مستوى التعليم التقني والتطبيقي، تم إعدادها بالتشاركية مع القطاع الخاص وغرفة الصناعة لتتناسب ومتطلبات سوق العمل، وبما يضمن تعزيز مهارات الطلبة حيث أصبحت تركز الخطط الدراسية لهذه التخصصات على تنمية المهارات والقدرات للطلبة لمواكبة التطورات في سوق العمل، مؤكدا ضرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سوق العمل والتركيز على مهن المستقبل.


وبين أن الجامعة بخططها الأكاديمية راعت ذلك وأخذت بعين الاعتبار أن تكون القوى البشرية مدربة ومؤهلة ومستعدة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وفتحت العديد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل على مستوى شهادة البكالوريوس والبكالوريوس التقني والذي تم طرح عدد من التخصصات فيه لأول مرة على مستوى الأردن والمنطقة، والدبلوم التقني.

ودعا الطلبة إلى مراجعة موقع جامعة البلقاء التطبيقية الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل كافة المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة.

 




 

 


 

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