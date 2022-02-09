رسالة من وزارة التربية قبيل اعلان نتائج التوجيهي



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعربت وزارة التربية والتعليم عن امنيتها بالتوفيق والنجاح والتميز للطلبة المتقدمين لامتحان تكميلة التوجيهي.



وقال الناطق الإعلامي بإسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد جميل المساعفة في منشور على فيسبوك، "كل أمنيات التوفيق والنجاح والتميز لطلبتنا الأعزاء فلذات أكبادنا وبُناة مستقبلنا. نسأل الله لكم ولأولياء أموركم فرحة غامرة".



ويأتي ذلك تزامنا مع اعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية الخميس .

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