رسالة من وزير التربية والتعليم للمعلمين والطلبة

الوكيل الاخباري - عبَّر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن شكره وتقديره لأبناء الأسرة التربوية القائمين على امتحانات الدراسة الثانوية العامة لسنة 2020 / الامتحان التكميلي والتي انتهت اليوم السبت على ما بذلوه من جهود تكلّلت بنجاح كافة إجراءات الامتحان.

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وأشاد النعيمي بدور الأمينين العامين للوزارة ومديري الإدارات ومديري التربية والتعليم ورؤساء القاعات وكافة الزملاء المعلمين والإداريين المراقبين والعاملين في إدارة الامتحانات والاختبارات والمصحِّحين وجميع الكوادر الإدارية والفنية.



وقال أنه وفي ظل الحالة الوبائية والظرف الصحي الاستثنائي الذي نمر به بسبب جائحة كورونا ما كنّا لنحقق النجاح لولا تضافر جميع الجهود.



وقدَّم الوزير الشكر والامتنان لجميع المؤسسات الوطنية التي أسهمت بإنجاح الامتحان ومنها هيئة الاتصالات الخاصة/ القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومديرية الأمن العام والدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية ضباطًا وأفرادًا وديوان المحاسبة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات وجميع وسائل الإعلام وأولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي على ما بذلوه من جهود استثنائية كان لها الدور الكبير والمقدَّر في إنجاح الامتحان.



وأثنى وزير التربية على دور الطلبة وحسهم بالمسؤولية الذي أظهروه بالتزامهم بتعليمات الامتحان متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.



وكان الامتحان التكميلي قد بدأ في الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي واستمرت مدة سبعة عشر يومًا حيث بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك 95451 طالبًا وطالبة، بينهم 56909 من الطلبة النظاميين، و38542 من الدراسة الخاصة توزعوا على 1145 قاعة في 464 مدرسة و 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية تربية وتعليم.



كما تقدم للامتحان 29 مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث توزعوا على ستِّ قاعات.



