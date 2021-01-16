السبت 16-01-2021
الوكيل الاخباري

مؤسسة الضمان الاجتماعي تمدد فترة التقديم لبرنامج استدامة

ماضي : تحضيرات لأنشطة تسويقية على غرار كرنفال العقبة

اسبوع بارد بامتياز ودرجات حرارة متدنية وتوضيح حول فرصة تساقط الثلوج

اغلاق حوالي 2446 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 20

الكسبي يتفقد مستشفى عمان الميداني

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين حول لقاحات كورونا

الملك يصل الى أبو ظبي

الصفدي : أمن السعودية من أمن الاردن

مجلس النواب يستمع إلى خطاب الموازنة العامة صباح الأحد

الصحة تنفي 4 شائعات حول عودة الحياة الى طبيعتها في الاردن

السبت، 16-01-2021 03:03 م

رسالة من وزير التربية والتعليم للمعلمين والطلبة

5i7p7oke


الوكيل الاخباري - عبَّر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي عن شكره وتقديره لأبناء الأسرة التربوية القائمين على امتحانات الدراسة الثانوية العامة لسنة 2020 / الامتحان التكميلي والتي انتهت اليوم السبت على ما بذلوه من جهود تكلّلت بنجاح كافة إجراءات الامتحان. 

اضافة اعلان

وأشاد النعيمي بدور الأمينين العامين للوزارة ومديري الإدارات ومديري التربية والتعليم ورؤساء القاعات وكافة الزملاء المعلمين والإداريين المراقبين والعاملين في إدارة الامتحانات والاختبارات والمصحِّحين وجميع الكوادر الإدارية والفنية.


وقال أنه وفي ظل الحالة الوبائية والظرف الصحي الاستثنائي الذي نمر به بسبب جائحة كورونا ما كنّا لنحقق النجاح لولا تضافر جميع الجهود. 


وقدَّم الوزير الشكر والامتنان لجميع المؤسسات الوطنية التي أسهمت بإنجاح الامتحان ومنها هيئة الاتصالات الخاصة/ القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومديرية الأمن العام والدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية ضباطًا وأفرادًا وديوان المحاسبة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات وجميع وسائل الإعلام وأولياء أمور الطلبة والمجتمع المحلي على ما بذلوه من جهود استثنائية كان لها الدور الكبير والمقدَّر في إنجاح الامتحان. 


وأثنى وزير التربية على دور الطلبة وحسهم بالمسؤولية الذي أظهروه بالتزامهم بتعليمات الامتحان متمنيًا لهم النجاح والتوفيق. 


وكان الامتحان التكميلي قد بدأ في الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي واستمرت مدة سبعة عشر يومًا حيث بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك 95451 طالبًا وطالبة، بينهم 56909 من الطلبة النظاميين، و38542 من الدراسة الخاصة توزعوا على 1145 قاعة في 464 مدرسة و 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية تربية وتعليم. 


كما تقدم للامتحان 29 مشتركًا في مراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث توزعوا على ستِّ قاعات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الضمان الاجتماعي

مؤسسة الضمان الاجتماعي تمدد فترة التقديم لبرنامج استدامة

1202115185356445183192

ماضي : تحضيرات لأنشطة تسويقية على غرار كرنفال العقبة

bebac35c-1852-467e-a8aa-aad97f1b0b3b

الدفاع المدني يتعامل مع حالة انقاذ خطيرة

000

اغلاق حوالي 2446 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 20

00

الكسبي يتفقد مستشفى عمان الميداني

1202115181618523097245

الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين حول لقاحات كورونا

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

وزارة التربية تستكمل اليوم امتحانات كافة المراحل

وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

وزارة التربية والتعليم تبعث رسالة للطلبة وأولياء الامور حول غد السبت

120211118745328913350

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

120218165014633723446

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية والتعليم - أسماء

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تنشر تفاصيل الامتحان النهائي المقرر اليوم لطلبة المدارس