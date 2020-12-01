رسالة من وزير التنمية لمدير صندوق المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري - وجه وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية رسالة اعتزاز وتقدير الى مدير عام صندوق المعونة الوطنية بمناسبة فوز صندوق المعونة الوطنية بجائزة افضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع - مشروع الدعم التكميلي - من خلال جائزة التميز الحكومي العربي التي عقدت في الامارات العربية المتحدة الاسبوع الماضي.



وقال المفلح في رسالته ان ما قدمه الصندوق من اداء رفيع وراق ونموذج يحتذى نموذج يحتذي ويتوجب تعميمه على كافة الادارات والبرامج العاملة في المؤسسات التابعة لوزارته.

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وأكد ان الانجاز الكبير يعبر عن مقدار العمل والتفاني لاجل رفعة الاردن ورفع اسمه عاليا في المحافل العربية والدولية وهو محل تقدير واعتزاز واكبار منا ، مؤكدا البناء على هذه النجاحات واستثمار هذه القدرات لبناء مسيرة التقدم والنجاح التي اسس لها وحث عليها قائدنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني.

وحث الوزير المفلح العاملين في الصندوق على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل العام وتقديم افضل الخدمة للمواطنين.



وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها، والأكبر على مستوى العالم العربي في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي وتم إطلاق الجائزة تحت مظلة جامعة الدول العربية، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وشملت 15 فئة، نافست فيها 5000 مشاركة، وأكثر من 1500 طلب ترشح.



