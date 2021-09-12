رسالة هامة للأردنيين تزامنا مع فصل الشتاء

الوكيل الإخباري - على ضوء ما صرّح به الأستاذ في جامعة سانت لويس الأمريكية ومسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة، أمس السبت بشأن وباء كورونا ، بات من الضروري التشديد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة واستخدام المعقمات والإقبال على التطعيم.

اضافة اعلان

تصريحات الهياجنة ، جاء فيها أن وباء كورونا لم ينته لافتا أن هنالك موجة كورونا جديدة قادمة في فصل الشتاء، وقال " يبدو أن الوباء سيتحول إلى موسمي".



كما وتوقع زيادة في عدد الحالات المسجلة بعد عودة المدارس وفك القيود على المجتمع، لكنها لن ترقى إلى مستوى الموجة الشديدة.

ما جاء به الهياجنة تعتبر رسالة هامة للأردنيين من أجل الحذر والتنبه للوباء وعدم التراخي في اتباع إجراءات السلامة والصحة التي من شأنها حماية المجتمع من الجائحة ، تحسبا من العودة إلى المربع الأول والإغلاقات .