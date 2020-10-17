السبت 17-10-2020
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السبت، 17-10-2020 09:43 ص

الكمامة حصن منيع من الفيروس

رسالة هامة للأردنيين لمنع زيادة أيام الحظر الشامل

ري
أرشيفية


الوكيل الإخباري- رسالة واضحة للأردنيين ، على ضوء الوضع الوبائي الراهن ، حيث ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، عدا عن أعداد الوفيات في المملكة .

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الرسالة ، تم الحديث عنها ، سابقا ومرارا ، بأهمية الالتزام بأمر الدفاع (11) ، التي تتمثّل بارتداء الكمّامات ، واستخدام المعقّمات ، والعمل بالتباعد الاجتماعي ، لكبح جماح فيروس كورونا ، الذي أضحى يسيّطر على العالم .

 

ونتيجة لتطـــوّرات الوضع الصحي في المملكة ، فقد لجأت الحكومة ، إلى فرض حظر التجول الشامل ليومي الجمعة والسبت ، في سبيل مساعدة فرق التقصّي الوبائي للوصول إلى أكبرقدر ممكن من مخالطي مصـــابي كورونا .

 

الكمامات ، باتت مطلبا ضروريّـا وأساسيا ، وفق تصريحـــات مسؤولين في وزارة الصحة ، حيث تعمل عمل الحصن المنيع من الفيروس، الأمــر الذي يُساهم في منع انتقال الفيروس ، من الأشخاص ، الأمر الذي يجعل الحكومة تبتعد عن اتخاذ قرار بشأن زيادة أيام الحظـر الشامل قد يمتد لأسابيع ، الأمر الذي يرفضـه كثيرون ، خاصّة هؤلاء الذين يعتمدون على قوت يومهم بشكل يومي " عمّال المياومة".

 

الرسالــة ، تمّ تكرارها مرارا ، ومن الأجدر أن يتم العمل بها ، والأخذ بها على محمّل الجد ، وللضرورة أحكام ، في الوضـع الراهن ، و"درهم وقاية خير من قنطـار علاج"، خاصة في فصل الشتاء .

 

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