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الأحد، 28-02-2021 12:09 م

استقالة الوزيرين .. مضمون سياسي واضح

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

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رئيس الوزراء بشر الخصاونة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رسالة واضحة من رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة، لكل الأردنيين ، والمقيمين في المملكة، بعدما طلب من وزيرين في حكومته لتقديم استقالتيهما ، إثر مخالفتهما لأوامر الدفاع .

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وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير العدل بسام التلهوني ، خالفا أوامر الدفاع ، حيث تجاوزا في إحدى المناسبات ، العدد المسموح به ، ما حدا بالخصاونة ، الطلب منهما بتقديم استقالتيهما "على الفور" .

 

لمشاهدة المادة :

الخصاونة يطلب من وزيرين تقديم استقالتيهما

 

الوزيران يتمتّعان بثقل في حكومة الخصاونة ، إلا أن ذلك لم يشفع لهما ، بغض "الخصاونة" البصر عنهما ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، إثر فيروس كورونا ، الذي بات يؤرق العالم .

 

اليوم ، بات واضحا ، مدى جدية الحكومة ، في التعامل مع الجائحة ، كما أن الجهات المعنية باتت تعمل في سبيل المصلحة العامة ، التي تصب في بوتقة صحة وسلامة المواطنين .

 

رئيس الوزراء لم يتردد بأن يكون هنالك "شاغران" في حكومته ، بالرغم من المرحلة الحالية الحرجة ، حيث المعركة مع الوباء ، إلا أن "للضرورة أحكام " ، وأضحت "استقالة الوزيرين"، مضمون واضح، بصيغة "مفهومة" للجميع ، بأهمية الالتزام بأوامر الدفاع ، بعيدا عن المناصب .

 

الوضع الوبائي الراهن ، يُحتّم على الحكومة ، التشديد على ارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، وعدم إقامة التجمعات .

 

 

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