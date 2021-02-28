رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رسالة واضحة من رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة، لكل الأردنيين ، والمقيمين في المملكة، بعدما طلب من وزيرين في حكومته لتقديم استقالتيهما ، إثر مخالفتهما لأوامر الدفاع .
وزير الداخلية سمير المبيضين ووزير العدل بسام التلهوني ، خالفا أوامر الدفاع ، حيث تجاوزا في إحدى المناسبات ، العدد المسموح به ، ما حدا بالخصاونة ، الطلب منهما بتقديم استقالتيهما "على الفور" .
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الخصاونة يطلب من وزيرين تقديم استقالتيهما
الوزيران يتمتّعان بثقل في حكومة الخصاونة ، إلا أن ذلك لم يشفع لهما ، بغض "الخصاونة" البصر عنهما ، نتيجة للوضع الوبائي الراهن ، إثر فيروس كورونا ، الذي بات يؤرق العالم .
اليوم ، بات واضحا ، مدى جدية الحكومة ، في التعامل مع الجائحة ، كما أن الجهات المعنية باتت تعمل في سبيل المصلحة العامة ، التي تصب في بوتقة صحة وسلامة المواطنين .
رئيس الوزراء لم يتردد بأن يكون هنالك "شاغران" في حكومته ، بالرغم من المرحلة الحالية الحرجة ، حيث المعركة مع الوباء ، إلا أن "للضرورة أحكام " ، وأضحت "استقالة الوزيرين"، مضمون واضح، بصيغة "مفهومة" للجميع ، بأهمية الالتزام بأوامر الدفاع ، بعيدا عن المناصب .
الوضع الوبائي الراهن ، يُحتّم على الحكومة ، التشديد على ارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، وعدم إقامة التجمعات .
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