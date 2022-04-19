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الثلاثاء، 19-04-2022 10:55 ص

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري - دعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مرضى السكري إلى الإعتدال في تناول الوجبات والحرص على تناول السحور.

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وقالت المؤسسة، في رسالتها التوعوية، إنه يجب على مريض السكري الإبتعاد عن الوجبات الدسمة والعالية في الكربوهيدرات.


وطرحت المؤسسة مثالاً على مشروب "التمر الهندي" الذي يكون دائماً على قائمة الطعام في رمضان، حيث يعمل التمر الهندي على خفض نسبة السكر في الدم، كما أن أدوية السكري تعمل على خفض نسبة السكر ، لذا فإن تناول التمر الهندي مع أدوية السكري يؤدي إلى انخفاض معدلات السكر بالدم  بشكل  كبير. 

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