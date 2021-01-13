الأربعاء 13-01-2021
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الأربعاء، 13-01-2021 03:26 م

رسالة هامة من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الصحة المواطنين إلى التزام الموعد والمكان المحدد لتلقي لقاح فيروس كورونا دون تأخير بحسب الرسالة النصية التي وردت للفئات المستحقة.

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وقال مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس إن التزام المواطنين بالحضور في الموعد المحدد يسهم بشكل كبير في تنظيم العمل، وتخفيف العبء عن الكوادر الصحية العاملة وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين وكبار السن.


ودعا الدكتور شركس المواطنين للمبادرة بالتسجيل على الموقع لتلقي اللقاح، والحضور حسب الموعد المحدد لهم للحيلولة دون حدوث الإرباك في العمل.


وبين أن نظام المواعيد المعد لهذه الغاية يراعي الوقت والمكان في مختلف المواقع تفاديا لحدوث الاكتظاظ والازدحام.


--(بترا)

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