رسالة هامة من وزير الداخلية للأردنيين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - نتيجة للوضع الوبائي الراهن الذي يعصف بالأردن ، نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، باتت التحذيرات الحكومية سيدة الموقف على الساحة الأردنية ، على وقع ما نشهده من تراجع في الوضع الوبائي .

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ويوم أمس وجّه وزير الداخلية مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي ، رسالته للأردنيين بأرقام كانت للكثيرين صادمة ، علّها تكون رادعا لكلّ من يستهتر بصحته وصحة الآخرين، لمن لا يلتزم بالإجراءات الوقائية والصحية ، حيث قال "اصبحنا نسجّل 4 إصابات كل دقيقة ونشيع جنازة كل 20 دقيقة بسبب هذا الوباء الذي حصد أرواح الأحباء معظمهم من كبار السن نقلت إليهم العدوى من ابنائهم".



وتابع أنه "لولا بناء المستشفيات الميدانية لما وجد المرضى اسرة للعلاج من فيروس كورونا المستجد." داعيا لعدم حضور مراسم التشييع والكف عن نشر الشائعات عن المطاعيم رحمة بكبار السن.

الرسالة ، ذات مضمون واضح ، وليست لغزا" بحاجة لفكّ "شيفرة" ، فكثيرون فقدوا شخصا عزيزا جرّاء الوباء ، الذي بات كابوسا يؤرّق العالم أجمع ، على وقع ذكريات مخلّدة ، وحسرة ، وهنا نشدّد مرارا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي ، والتي أصبحت من "ضروريات الحياة" في الوقت الراهن.

وأمام أرقام يومية صادمة ، لأعداد الإصابات والوفيات ، نجدُ ان الضرورة مُلحّة في سبيل وضع حدّ للمشاهد التي يظهر من خلالها "الاستهتار" بالأنظمة والقوانين المعمول بها منذ بدء الجائحة .

رسالة ، من أجل العودة التدريجية إلى الحياة في الأردن ، ودقّ ناقوس الخطر ، لكبح جماح الفيروس ، ووأده بأقلّ الخسائر الممكنة.

الإجراءات الحكومية ، والقرارات الرسمية ، أضحت بوصلة ويجدر أن يتم تتبّعها في سبيل تقليص عدد الإصابات والوفيات وصولا إلى رقم "صفر" ، بإذنه تعالى .

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