رسميا ..إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل حكومة الخصاونة

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

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وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور عمر الرزاز، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آتٍ: 1- يعين دولة الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.



وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:

2- يعين معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للإدارة المحلية.



3- يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.



4- يعين معالي الدكتور أمية صلاح علاء الدين طوقان، نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.



5- يعين معالي السيد محمد حسن سليمان داوودية، وزيراً للزراعة.

6- يعين معالي الدكتور تيسير منيزل النهار النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم.



7- يعين معالي المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.



8- يعين معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد، وزير دولة لشؤون الإعلام.



9- يعين معالي السيد ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.



10-يعين معالي المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.



11-يعين معالي السيد نايف حميدي محمد الفايز، وزيراً للسياحة والآثار.



12-يعين معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.



13-يعين معالي الدكتور أحمد نوري محمد الزيادات، وزير دولة للشؤون القانونية.



14-يعين معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيراً للعدل.



15-تعين معالي المهندسة مها عبدالرحيم صابر علي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.



16-تعين معالي المهندسة هالة عادل عبدالرحمن زواتي، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية.



17-يعين معالي الدكتور محمد محمود حسين العسعس، وزيراً للمالية.



18-يعين معالي الدكتور محمد أحمد مسلّم الخلايلة، وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



19-يعين معالي الدكتور باسم محمد موسى الطويسي، وزيراً للثقافة.



20-يعين معالي السيد نبيل سليم عيسى المصاروة، وزيراً للبيئة.



21- يعين معالي السيد أيمن رياض سعيد المفلح، وزيراً للتنمية الاجتماعية.



22- يعين معالي الدكتور "محمد خير" أحمد محمد أبو قديس، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.



23- يعين معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة.



24- يعين معالي الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.



25- يعين معالي السيد توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة، وزيراً للداخلية.



26- يعين معالي الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزيراً للصحة.



27- يعين معالي المهندس مروان حنا سليمان خيطان، وزيراً للنقل.



28- يعين معالي الدكتور معتصم نايف حسين سعيدان، وزيراً للمياه والري.



29- يعين معالي السيد "محمد سلامة" فارس سليمان النابلسي، وزيراً للشباب.



30- تعين معالي المهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.



31- يعين معالي الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار.



32- يعين معالي السيد أحمد قاسم ذيب الهناندة، وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة. صدر عن قصرنا رغدان العامر، في الخامس والعشرين من صفر سنة 1442 هجرية، الموافق الثاني عشر من تشرين الأول سنة 2020 ميلادية".



وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي.

ويؤدي اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، معالي السيد محمود عواد إسماعيل الخرابشة، وزير دولة، بعد انتهاء فترة العزل الصحي حيث ظهرت نتيجة إيجابية لفحص "كورونا" الذي خضع له، كما يؤدي اليمين الدستورية أمام جلالته معالي الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهبي" التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، بعد انتهاء مدة التزامه بإجراءات الحجر الصحي المتبعة للعائدين من السفر.



