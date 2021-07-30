رسم جدارية على مدخل محافظة المفرق بمناسبة المئوية

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية ثقافة محافظة المفرق وضمن خطتها لعام 2021 رسم جدارية لعدد من الفنانين في المحافظة، وذلك احتفاء بمرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.

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وقال مدير ثقافة المفرق فيصل السرحان، إن الجدارية التي نفذت على مدخل المحافظة وشارك في رسمها مجموعة من الفنانين وهم محمد السرحان ومنذر الخوالدة وحمزة الفاعور وخلدون الدندن، اشتملت على رموز أثرية وثقافية وعلمية وصحية حاكت تاريخ محافظة المفرق تزامناً مع الاحتفالات بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الاردنية.



--(بترا)