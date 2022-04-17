رصد 10 مخالفات قطع إشارة حمراء

الوكيل الإخباري - اكدت ادارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة باتجاه العاصمة عمان، وذلك تزامنا مع بداية الدوام الأسبوعي.

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وقال مندوب ادارة السير الأحد، إن كاميرات السيطرة والرادار رصدت 10 مخالفات قطع اشارة ضوئية حمراء في مناطق مختلفة خلال 24 ساعة الماضية .



وأشار الى أن الدوريات الخارجية، تعاملت مع عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 172 كلم / الساعة على طريق جرف الدراويش - الصحراوي باتجاه عمان ، وكما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 178 على طريق ضبعة باتجاه عمان.

