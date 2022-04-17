الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

هل ترى نقطة على الجبل أم لا؟..ذعر في تيك توك بسبب فيديو

7 حيل مفيدة قد لا تعرفها عن جي ميل.. بينها عدم إرسال بريد

إطلاق منصتين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة

مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

أسعار الذهب محليا

رصد 10 مخالفات قطع إشارة حمراء

3 وفيات إثر حوادث سير خلال 24 ساعة

الأحد، 17-04-2022 09:47 ص

رصد 10 مخالفات قطع إشارة حمراء

اشارة


الوكيل الإخباري - اكدت ادارة الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة باتجاه العاصمة عمان، وذلك تزامنا مع بداية الدوام الأسبوعي.

اضافة اعلان


وقال مندوب ادارة السير الأحد، إن كاميرات السيطرة والرادار رصدت 10 مخالفات قطع اشارة ضوئية حمراء في مناطق مختلفة خلال 24 ساعة الماضية .


وأشار الى أن الدوريات الخارجية، تعاملت مع عدد من المخالفات الخطرة، كان أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 172 كلم / الساعة على طريق جرف الدراويش - الصحراوي باتجاه عمان ، وكما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 178 على طريق ضبعة باتجاه عمان.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
امتحانات

مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

625bbed530825

دمج عدة مسارات لباص عمان اعتبارا من اليوم

0L5A0277

إطلاق منصتين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة

طططط

مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

0L5A5725

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

الدفاع المدني 4

3 وفيات إثر حوادث سير خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
الدوريات الخارجية 2

تدهور مركبة شحن على طريق باير باتجاه العمري

الدوريات الخارجية 2

وفاة شخص دهسا في معان

1

شاهد صور إغلاق الرمال للطريق الصحراوي

الدوريات الخارجية 2

تدهور مركبة على الطريق الصحراوي

0L5A0330

تشديد الرقابة على خطوط النقل في رمضان

32022238216805905443

الدوريات الخارجية تضبط حدثا يقود مركبة