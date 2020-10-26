رصد 16 مخالفة دعائية انتخابية في دائرة بدو الشمال

الوكيل الاخباري- رصدت لجنة متابعة الدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال 16 مخالفة منذ انطلاق الحملات الدعائية والاعلانية للانتخابات، وفقا لرئيس اللجنة الدكتور محمد الهرش.

اضافة اعلان



وشملت المخالفات مناطق الخالدية والصالحية السرحان ومدرسة الاميرة عالية بالمفرق وطريق بغداد الدولي ودوار النعيمي وحوشا والسرحان وفتح مقرين انتخابيين دون مراعاة شروط التباعد والصحة العامة .

وقال الهرش، ان المخالفات تعلقت بالصاق منشورات دعائية على اللوحات الارشادية التابعة لوزارة الاشغال العامة والاسكان، واستخدام بعض المدارس والدواوير واخفاء معالم الاشارات الضوئية، اضافة الى افتتاح مقرين انتخابيين مخالفين لشروط الهيئة المستقلة للانتخابات.

واضاف ان لجنة متابعة الدعاية الانتخابية تقوم يوميا بالكشف على جميع المناطق التابعة لدائرة بدو الشمال للتأكد من تطبيق المرشحين والقوائم الانتخابية للتعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، لافتا الى ان لجنة الانتخاب لديها لجنة تنسيقية مهمتها اخطار مفوض القائمة او المرشح بإزالة المخالفات حال وجودها وبخلاف ذلك تعمد الى ازالتها بقوة القانون .



المصدر: بترا



