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الثلاثاء، 27-10-2020 05:55 م

رصد 17 مخالفة دعائية في دائرة بدو الشمال

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الوكيل الاخباري -رصدت لجنة متابعة الدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال الانتخابية 17 مخالفة دعائية منذ انطلاق الحملات الدعائية والإعلانية في الدائرة.
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وقال رئيس اللجنة عبدالله الحسبان إن المخالفات التي سجلت في مناطق الخالدية والصالحية السرحان ومدرسة الأميرة عالية بالمفرق وطريق بغداد الدولي ودوار النعيمي وحوشا والسرحان، تمثلت بفتح مقرات انتخابية تفتقر لشروط التباعد الاجتماعي والصحة العامة ومخالفات دعائية على الإشارات الضوئية، لافتا إلى إزالة اغلب الدعاية الانتخابية عن اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الطرقات.

 




 

 


 

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